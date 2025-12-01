Poutine salue la prise de Pokrovsk, Kyiv dément toute perte

Vladimir Poutine a déclaré que la capture de Pokrovsk, ville stratégique dans l'est de l'Ukraine, permettrait à l'armée russe de poursuivre ses objectifs dans le cadre de l'offensive, selon des agences russes.

"C'est une prise importante. Nous comprenons tous à quel point elle l'est. Elle garantira la réalisation des tâches que nous nous étions fixées au début de l'opération militaire spéciale", a déclaré le président russe en déplacement dans un poste de commandement.

La Russie qualifie son invasion de l'Ukraine, lancée il y a plus de trois ans et demi, "d'opération militaire spéciale". "Les forces armées russes détiennent avec assurance l'initiative et continuent d'accomplir les tâches de l'opération. Les forces russes progressent pratiquement dans toutes les directions", a ajouté Vladimir Poutine, en citant des succès plus au sud dans la région de Zaporijjia.

Le président russe a également évoqué de lourdes pertes civiles et militaires qu'il a attribuées aux forces ukrainiennes, qualifiant ces pertes de "tragédie du peuple ukrainien".

Le Kremlin avait indiqué plus tôt que des commandants militaires avaient informé Vladimir Poutine de la prise de Pokrovsk, connue en russe sous le nom de Krasnoarmeysk, et de Vovchansk, dans la région de Kharkiv.

L'armée ukrainienne a affirmé lundi avoir repoussé 43 attaques dans le secteur de Pokrovsk et n'a admis la perte d'aucune des deux localités.

(Reportage Reuters; version française Nicolas Delame)