Poutine s'est entretenu avec Kim Jong-un, a évoqué le sommet à venir avec Trump
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 00:35

Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu par téléphone avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qu'il a tenu informé des discussions avec les Etats-Unis en amont de sa rencontre avec le président américain Donald Trump en fin de semaine en Alaska, a rapporté mardi le Kremlin.

De son côté, l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA a rendu compte de l'échange téléphonique entre les deux dirigeants mais n'a fait aucune mention de la rencontre à venir entre Vladimir Poutine et Donald Trump.

Kim Jong-un et Vladimir Poutine ont discuté du développement des liens entre la Corée du Nord et la Russie dans le cadre du partenariat stratégique signé l'an dernier, a écrit la KCNA, ajoutant qu'a été confirmée "leur volonté de renforcer cette coopération à l'avenir".

Le président russe a également exprimé sa gratitude à l'égard de Pyongyang pour son aide dans la "libération" de la région de Koursk, dans l'ouest de la Russie, où l'armée ukrainienne avait mené une incursion.

(Rédaction de Reuters)

Guerre en Ukraine
Défense
Donald Trump
Vladimir Poutine
