Poutine s'est entretenu avec Kim Jong-un, a évoqué le sommet à venir avec Trump

Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu par téléphone avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qu'il a tenu informé des discussions avec les Etats-Unis en amont de sa rencontre avec le président américain Donald Trump en fin de semaine en Alaska, a rapporté mardi le Kremlin.

De son côté, l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA a rendu compte de l'échange téléphonique entre les deux dirigeants mais n'a fait aucune mention de la rencontre à venir entre Vladimir Poutine et Donald Trump.

Kim Jong-un et Vladimir Poutine ont discuté du développement des liens entre la Corée du Nord et la Russie dans le cadre du partenariat stratégique signé l'an dernier, a écrit la KCNA, ajoutant qu'a été confirmée "leur volonté de renforcer cette coopération à l'avenir".

Le président russe a également exprimé sa gratitude à l'égard de Pyongyang pour son aide dans la "libération" de la région de Koursk, dans l'ouest de la Russie, où l'armée ukrainienne avait mené une incursion.

(Rédaction de Reuters)