Poutine reçoit la ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, selon KCNA

La ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, Choe Son-hui, s'est entretenue avec le président russe Vladimir Poutine au Kremlin pour évoquer le renforcement des liens entre les deux pays, a rapporté mardi l'agence de presse officielle KCNA.

Durant la rencontre, "de nombreux projets futurs pour renforcer et développer constamment" la relation bilatérale ont été abordés, selon KCNA.

Choe Son-hui a aussi transmis au président russe le "respect confraternel" du président de Corée du Nord Kim Jong-un, selon l'agence de presse nord-coréenne.

Cette rencontre intervient alors que l'opinion internationale s'inquiète de la coopération entre les deux pays, Pyongyang fournissant des soldats et de l'armement à Moscou pour sa guerre en Ukraine en échange d'assistance technologique militaire russe.

Choe Son-hui s'est également entretenue avec son homologue russe Sergueï Lavrov et les deux diplomates ont trouvé des accords sur différents points durant des discussions stratégiques sur des sujets mondiaux, rapporte encore KCNA.

La partie nord-coréenne a exprimé son soutien aux mesures russes pour "éliminer les racines du conflit en Ukraine". La partie russe a exprimé son soutien à Pyongyang dans ses efforts pour protéger ses intérêts en matière de sécurité et ses droits souverains, selon l'agence nord-coréenne.

(Reportage de Joyce Lee; version française Zhifan Liu)