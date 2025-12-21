Poutine prêt à discuter avec Macron s'il y a une volonté commune, dit le Kremlin

Le président russe Vladimir Poutine est prêt à tenir des discussions avec son homologue français Emmanuel Macron s'il y a une volonté politique commune, a rapporté l'agence de presse RIA citant le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov.

"S'il y a une volonté politique commune, alors cela ne peut être considéré que positivement", a dit Dmitry Peskov dans des remarques publiées dimanche.

(Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud)