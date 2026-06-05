Poutine ne voit pas l'intérêt de rencontrer Zelensky en tête à tête

Le président russe Vladimir Poutine a dit vendredi ne pas voir actuellement de raison de rencontrer son homologue ukrainien Volodimir Zelensky, qui lui a proposé un entretien en tête à tête, dans une lettre ouverte publiée la veille, afin de s'accorder sur une issue au conflit.

"Je n'en vois pas l'intérêt pour le moment", a déclaré Vladimir Poutine en réponse à une question sur ce point lors du forum économique de Saint-Pétersbourg.

Le chef du Kremlin a également estimé que le texte du président ukrainien contenait "certaines remarques plutôt grossières". "Etait-ce une manière de créer les conditions d'une rencontre en face à face ou une manière d'empêcher la rencontre? Je penche pour la deuxième option", a-t-il ajouté.

Jeudi, lors d'une rencontre avec des journalistes de plusieurs médias étrangers, le président russe a campé sur ses positions concernant la guerre en Ukraine, affirmant que l'armée russe gagnait quotidiennement du terrain, tout en déclarant que les propositions formulées par son homologue américain Donald Trump pourraient permettre de trouver une issue au conflit à condition que Kyiv soit disposé à des compromis.

(Vladimir Soldatkin, Olesya Astakhova; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)