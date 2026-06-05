Le corps retrouvé dans le Gers est celui de Lyhanna, marche blanche dimanche

Un véhicule de la gendarmerie devant le silo où les équipes de recherche ont découvert le corps d'une enfant qui pourrait être celui de la collégienne Lyhanna, le 5 juin 2026 à Puycasquier, dans le Gers ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Le corps retrouvé jeudi soir dans le Gers est bien, selon l'autopsie, celui de Lyhanna, la collégienne de 11 ans disparue depuis le 29 mai, alors que l'exécutif a déploré vendredi des dysfonctionnements dans le traitement des plaintes visant le principal suspect.

Le corps avait été découvert dans le silo d'un site agricole désaffecté dans lequel le suspect avait travaillé il y a huit ans, dans la commune de Puycasquier, à une quinzaine de kilomètres de Fleurance, bourg du Gers où elle a été vue pour la dernière fois, montant dans la voiture du suspect, en sortant de son collège.

"L’identification de la victime est confirmée, au moyen d’une comparaison d’ADN", a déclaré le procureur, précisant que "les médecins légistes, en l’état de leurs investigations, ne sont pas aujourd’hui en mesure d’indiquer quelles sont les causes de la mort".

Une marche blanche en hommage à Lyhanna a été programmée dimanche à 15H00 à Fleurance.

"Il est clair qu'il y a un dysfonctionnement (...) et c'est inacceptable", a déclaré depuis le Monténégro le président Emmanuel Macron, qui ne veut "entendre aucun argument de moyens dans cette affaire".

- Menaces de mort -

Le chef du gouvernement a réuni pendant plus de deux heures vendredi à Matignon ses ministres Laurent Nuñez (Intérieur), Gérald Darmanin (Justice) et David Amiel (Comptes publics) pour "faire un point de situation" sur cette affaire qui suscite une vive émotion et de nombreux commentaires politiques dans le pays.

Le Premier ministre a demandé que "les premières conclusions" de l'enquête administrative confiée à l'Inspection générale de la justice et à l'Inspection générale de la gendarmerie nationale "lui soient remises sous 15 jours".

Le ministère de la Justice a déposé plainte vendredi après des menaces contre la procureure d'Auch, pointée pour de supposés manquements.

Gérald Darmanin, qui s'exprimera aussi vendredi soir au JT de TF1, a invité tous les procureurs généraux à se réunir à la Chancellerie dès lundi matin.

Le garde des Sceaux Gérald Darmanin a par ailleurs fait savoir qu'il proposerait des sanctions contre des magistrats si des carences étaient mises en évidence dans le traitement pénal du principal suspect, qui avait fait l'objet de quatre plaintes précédentes sans jamais avoir été placé en garde à vue.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu (g) et le ministre de la Justice Gérald Darmanain (d) à Matignon, le 5 juin 2026 à Paris ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

A Fleurance, les habitants semblaient vendredi assommés par la nouvelle de la découverte du corps de la collégienne.

Paulette Cantan ressent "beaucoup de tristesse et aussi de colère" après avoir appris les antécédents du principal suspect. "Ce n'est peut-être pas son premier crime, ce n'est pas sa première mauvaise action", regrette cette retraitée de 79 ans.

"Toutes ces plaintes, il y a quand même un dysfonctionnement qui me met vraiment en colère", ajoute-t-elle.

Père de deux enfants, le principal suspect, Jérôme B., un homme de 41 ans qui connaissait Lyhanna car elle était amie avec sa fille, a été mis en examen lundi pour enlèvement et séquestration, puis incarcéré.

- Automobilistes questionnés -

Sur la route entre Fleurance et Puycasquier, itinéraire que Jérôme B. est susceptible d'avoir emprunté, les gendarmes interrogeaient les automobilistes, leur demandant s'ils avaient aperçu la voiture du suspect vendredi dernier.

Depuis le début de la semaine, des révélations sur ses antécédents ont tracé un profil inquiétant, avec plusieurs signalements ou plaintes, notamment pour viol sur mineure.

Des gendarmes sur une route près du lieu où un corps a éré retrouvé lors des recherches de la collégienne Lyhanna, le 4 juin 2026 à Puycasquier, dans le Gers ( AFP / Ed JONES )

Selon la procureure de la République d'Auch, Jérôme B. avait fait l'objet de plaintes pour viol en 2022 et 2025. La première a été classée sans suite. Une enquête est en cours pour la seconde.

Aurélien Martini, secrétaire général adjoint de l'Union syndicale des magistrats (USM, majoritaire) a "l’impression qu’il faut des boucs émissaires et vite. Il y a peut-être eu des dysfonctionnements, mais il n’y a que les rapports d’inspection qui peuvent dire ça".

Il pointe la multiplication des circulaires "sans se poser la question de savoir si les services ont la capacité de les intégrer", a-t-il dit à l'AFP.

"A ce stade, dans l'attente des conclusions des inspections, d'éventuelles responsabilités ne peuvent être mentionnées et encore moins de prochaines sanctions", ont estimé dans un communiqué conjoint la Conférence des procureurs généraux et la Conférence des procureurs de la République.

Lors d'une question au gouvernement en avril 2025, le député du Gers David Taupiac avait alerté sur les difficultés de fonctionnement du tribunal d'Auch, "confronté à une pénurie de magistrats et de greffiers, ainsi qu'à des dysfonctionnements informatiques répétés". "Ça a perturbé le travail de la justice", a déclaré le parlementaire à l'AFP vendredi.

Sur RTL vendredi, Eric Mouzin, père de la petite Estelle, victime du tueur en série Michel Fourniret, a estimé "surréaliste" que les ministres de l'Intérieur et de la Justice "semblent découvrir l'existence de dysfonctionnements au sein de leur ministère", soulignant que la situation n'était pas "le fruit d'une évolution du dernier mois ou de quelques semaines", mais datait de bien plus longtemps.