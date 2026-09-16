Poutine exhorte les Russes à voter aux législatives, un baromètre pour le soutien à la guerre

Le président russe Vladimir Poutine a présenté mercredi la participation aux élections législatives, de vendredi à dimanche, comme un baromètre pour le soutien de la population à la guerre livrée par la Russie à l'Ukraine et a exhorté les électeurs à se rendre aux urnes.

Le scrutin doit permettre de déterminer la composition de la chambre basse du Parlement, la Douma d'État, composée de 450 sièges et qui a toujours approuvé sans réserve les initiatives du Kremlin.

Il s'agit des premières élections législatives depuis que la Russie a lancé en février 2022 une offensive contre l'Ukraine.

Ces élections interviennent à un moment où les sondages montrent que certains Russes s'inquiètent davantage des répercussions du conflit sur leur vie quotidienne, alors que l'économie locale est mise à rude épreuve.

La plupart des candidats opposés à la guerre ont été exclus du scrutin.

Le système politique est étroitement contrôlé et le parti au pouvoir, Russie unie, soutenu par Vladimir Poutine, devrait selon toute vraisemblance conserver sa position dominante.

Dans une allocution télévisée à la nation avant le scrutin, le dirigeant a évoqué la guerre en Ukraine et les territoires ukrainiens contrôlés par Moscou, affirmant que voter contribuerait à assurer la victoire de la Russie et à démontrer la détermination nationale face aux pressions extérieures.

"Votre choix et votre volonté démontreront une fois de plus que des millions de personnes soutiennent nos soldats, que nous formons un peuple uni, lié par des valeurs communes, la mémoire historique et l'amour de notre patrie, et que personne ne parviendra à nous diviser, à nous intimider, ni à saper notre souveraineté et notre système sociopolitique", a-t-il dit.

Le président russe a ajouté que ce scrutin constituerait une réponse collective à ceux qui cherchent à affaiblir la Russie, à entraver son développement et à la priver de sa souveraineté et de son droit à déterminer son propre avenir.

(Vladimir Soldatkin et Dmitry Antonov)