Poutine et Pezeshkian en Inde pour le sommet des Brics, à l'épreuve des conflits de la planète

Un cycliste passe devant un panneau montrant le Premier ministre indien Narendra Modi, installé en amont du sommet des Brics, à New Delhi, le 9 septembre 2026 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )

Les présidents russe Vladimir Poutine et iranien Massoud Pezeshkian sont arrivés vendredi en Inde pour le sommet du bloc diplomatique des Brics, réuni ce week-end en pleines turbulences géopolitiques mondiales, du conflit au Moyen-Orient à la guerre en Ukraine.

Les deux dirigeants doivent être reçus dans l'après-midi par leur hôte, le Premier ministre indien Narendra Modi, pour des entretiens bilatéraux, selon New Delhi.

Le président chinois Xi Jinping est lui attendu samedi dans la capitale indienne, sa première visite depuis 2019.

Son déplacement marque une nouvelle étape du lent rapprochement entre les deux pays, six ans après l'accrochage militaire meurtrier qui les avait opposés le long de leur frontière disputée dans l'Himalaya.

L'Inde et la Chine ont depuis lentement remis leur relation sur les rails, mais la méfiance persiste. "On ne peut s'engager dans le débat et l'amitié qu'avec les vertueux, jamais avec ceux qui ne le sont pas", a écrit en sanscrit M. Modi dans un message de bienvenue à ses invités.

"La Chine est prête à travailler avec l'Inde dans une perspective stratégique de long-terme (...) en renforçant la communication, la coopération et en traitant correctement les différences, comme deux voisins et partenaires amis", a commenté vendredi un porte-parole de la diplomatie chinoise, Mao Ning.

Quelques dizaines de Tibétains, selon un photographe de l'AFP, ont dénoncé vendredi à New Delhi le séjour annoncé de M. Xi en Inde, pays qui accueille leur chef spirituel en exil, le Dalaï Lama, depuis 1959.

"Test de cohésion"

Le forum des Brics a été créé en 2009 pour rassembler les grandes économies émergentes (Brésil, Russie, Inde, Chine, puis l'Afrique du Sud) hors des institutions dominées par les Etats-Unis et les puissances occidentales comme le G7.

Le bloc s'est depuis élargi notamment à l'Iran et aux Emirats arabes unis, eux aussi annoncés à New Delhi.

Le conflit ouvert fin février au Moyen-Orient par les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran, et son impact sur les prix du pétrole et du gaz, devrait nourrir une partie des discussions de New Delhi.

Lors d'une réunion au début du mois de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) au Kirghizistan, M. Pezeshkian a assuré devant MM. Poutine et Xi que Téhéran restait ouvert à une solution négociée et respecterait ses engagements si Washington revenait aux siens.

Leurs deux pays, déterminés à contrer l'hégémonie américaine, continuent à commercer avec l'Iran malgré les menaces de sanctions répétées de Donald Trump.

Une position difficilement conciliable avec celle des Emirats arabes unis, également membres des Brics, qui ont suspendu en août leurs échanges commerciaux et financiers avec l'Iran après avoir été visés par des missiles iraniens.

"La guerre contre l'Iran constitue un test de la cohésion du groupe", estime l'économiste Shilan Shah, du centre de réflexion Capital Economics.

Un artiste met la dernière main à des tableaux représentant les dirigeants des pays membres des BRICS à Amritsar, en Inde, le 10 septembre 2026 ( AFP / Narinder NANU )

"Ce conflit sera la principale ligne de fracture lors de ce sommet", prédit lui aussi auprès de l'AFP Harsh V. Pant, du centre de réflexion proche du gouvernement indien Observer Research Foundation.

Guerre en Ukraine

Le pays hôte du sommet, l'Inde, entretient des relations cordiales avec l'Iran mais veille à maintenir un équilibre délicat dans ses relations avec Washington.

Moins d'un an après la dernière visite en Inde du président russe, les discussions prévues vendredi entre MM. Poutine et Modi permettront aussi d'éprouver la qualité des liens entre leurs deux pays.

Alliée traditionnelle de la Russie, l'Inde a continué à en importer du pétrole malgré les sanctions des Etats-Unis, qui affirment que ces achats financent la guerre de Moscou contre l'Ukraine.

Photo diffusée par l'agence d'Etat russe Sputnik montrant le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre indien Narendra Modi lors d'une rencontre en marge du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai à Bichkek, le 31 août 2026 ( POOL / Peter KOVALEV )

M. Modi, qui a jusque-là toujours évité de condamner ouvertement l'invasion russe, a exhorté lors du dernier sommet de l'OCS son "ami" Vladimir Poutine à trouver une issue au conflit, une invitation aussitôt saluée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

La réunion du week-end pourrait aussi être l'occasion de discussions serrées sur la domination économique chinoise, qui inonde ses partenaires des Brics, à commencer par l'Inde, de ses exportations.

"Pékin devrait profiter de ce sommet pour promouvoir les échanges commerciaux entre ses membres, mais certains pourraient n'y voir que le souci de la Chine d'avancer ses propres intérêts", selon M. Shah.

Le déficit commercial indien vis-à-vis de la Chine a atteint un niveau record de 112 milliards de dollars lors de l'année fiscale 2025-2026.