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Poutine est arrivé à Pékin pour son sommet avec Xi Jinping
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 17:51

Le président russe Vladimir Poutine est arrivé mardi à Pékin pour un sommet avec son homologue chinois Xi Jinping, un déplacement dont le Kremlin a dit attendre beaucoup afin de renforcer la coopération stratégique entre les deux pays alliés.

Ce sommet intervient quelques jours à peine après la rencontre entre Xi Jinping et le président américain Donald Trump.

Dans une allocution vidéo diffusée avant sa visite à Pékin, Vladimir Poutine a affirmé que la Russie et la Chine étaient prêtes à se soutenir mutuellement sur un éventail de question, dont l'unité nationale et la protection de la souveraineté.

(Version française Blandine Hénault, édité par Benoit Van Overstraeten)

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