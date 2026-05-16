Poutine en visite en Chine les 19 et 20 mai

Le président russe Vladimir Poutine se rendra mardi et mercredi en Chine, où il rencontrera son homologue Xi Jinping, annonce le Kremlin samedi au lendemain de la fin de la visite officielle de Donald Trump à Pékin.

Les deux dirigeants discuteront des relations bilatérales et des grands dossiers internationaux et régionaux, a déclaré le Kremlin dans un communiqué.

(Rédigé par Marina Bobrova, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)