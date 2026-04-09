Poutine annonce une trêve pour Pâques, l'Ukraine la salue

(Actualisé avec réponse de Zelensky)

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé jeudi une trêve de deux jours pour la Pâques orthodoxe et s'attend à ce que l'Ukraine la respecte également, a fait savoir le Kremlin, précisant que ce cessez-le-feu serait en vigueur du 11 avril à 16h00 jusqu'à la fin de soirée le 12 avril.

Dans son annonce, Moscou a déclaré que le ministre russe de la Défense, Andreï Belousov, a émis une directive au commandant général de l'armée russe pour lui signifier de "stopper durant cette période toute action militaire, dans toutes les directions".

Toutefois, est-il ajouté, les forces russes "doivent être prêtes à éliminer toute provocation possible de l'ennemi et toute action agressive".

Au cours d'une allocution vidéo quotidienne, Volodimir Zelensky a dit dans la soirée que Kyiv respecterait également cette trêve.

Le président ukrainien avait effectué la semaine dernière une proposition similaire, déplorant que la Russie ait alors répondu en lançant des drones.

(Rédaction de Reuters)