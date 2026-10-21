 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Poutine annonce la libération d'un professeur retraité américain lors de sa rencontre avec Witkoff
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 13:57

Ajouter Boursorama à vos sources

SAINT-PÉTERSBOURG, Russie, 21 octobre (Reuters) - S tephen Hubbard, professeur américain retraité de 74 ans emprisonné en Russie depuis 2022, a été libéré de prison et est en route vers l'aéroport Poulkovo de Saint-Pétersbourg, a annoncé mercredi le président russe Vladimir Poutine.

Le chef du Kremlin a fait cette annonce à l'occasion d'un sommet avec l'émissaire américain Steve Witkoff à Saint-Pétersbourg.

"Le président vous adresse ses remerciements, toute la nation vous adresse ses remerciements", a déclaré l'émissaire de Donald Trump à Vladimir Poutine. "Grâce à vous, il va pouvoir retourner à la maison auprès de sa famille."

Donald Trump a confirmé la libération du ressortissant américain, précisant sur son réseau Truth Social que les Etats-Unis n'avaient rien promis en échange.

Stephen Hubbard, originaire du Michigan, a été condamné lors d'un procès à huis clos à une peine de prison de six ans et dix mois en Russie pour des activités de mercenariat.

Il avait été arrêté en avril 2022 dans la ville d'Izyum, dans l'est de l'Ukraine, la justice russe l'accusant d'avoir rejoint une unité de défense territoriale ukrainienne.

(Reportage de Lucy Papachristou; version française Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten)

Guerre en Ukraine
Vladimir Poutine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank