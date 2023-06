Pourrait-on, s’il le fallait, vivre longtemps sous terre ?

Avez-vous déjà entendu parler de Réso ? S'étendant sur une superficie de 12 kilomètres carrés, cette ville souterraine courant sous Montréal (Canada) est constituée d'un réseau connecté d'hôtels, de centres commerciaux, de musées, d'espaces de bureaux et même d'une arène de hockey… Avec jusqu'à un demi-million de visiteurs par jour, ce projet urbain un peu particulier, né dans les années 1960, est devenu incontournable. En plus d'être une attraction touristique, ce complexe souterrain, le plus grand au monde, sert également de refuge lors des journées glaciales de l'hiver.

Ce type d'espaces pourrait-il constituer un habitat temporaire ou permanent pour les êtres humains ? Pour s'abriter des phénomènes météorologiques extrêmes dus au changement climatique dans les zones particulièrement touchées ? Ou, si nous devions un jour coloniser Mars, pour nous protéger des radiations et des températures de plus de 100 °C ? Techniquement, peut-être…

Mais sommes-nous prêts à une vie sans verdure ni lumière naturelle, où la liberté de mouvement est assez relative ? Le biochimiste et auteur de science-fiction Isaac Asimov avait imaginé de telles cités où notre espèce resterait cloîtrée, loin d'un extérieur perçu comme hostile… Dans quelle mesure la physiologie humaine est-elle compatible avec une vie en sous-sol ? A fortiori si celui-ci, moins artificialisé, était sombre et humide ? Notre corps pourrait-il

