Pourquoi un Boeing 747 flambant neuf s’est retrouvé à la casse

Triste fin pour un des plus beaux avions du monde. Le Boeing 747 destiné à la famille régnante en Arabie saoudite est déjà en train de finir ses jours dans un cimetière d'avions comme on en compte plusieurs dans les déserts de l'Ouest américain. L'appareil concerné – immatriculé N458BJ – affiche seulement 29 heures de vol, réparties lors de six trajets, auxquelles il faut ajouter une dizaine d'heures lors des essais et de la réception avec Boeing.

Ce 747-8 BBJ est le nec plus ultra de la gamme. Le 8 désigne la dernière génération du jumbo avec un pont supérieur allongé et doté de quatre moteurs GEnx, ceux qui équipent aussi le B787 Dreamliner. BBJ signifie Boeing Business Jet, le nom de la gamme des avions VIP. Comme Airbus, Boeing décline tous ses avions commerciaux en version privée. Les aménagements intérieurs faits sur mesure peuvent parfois représenter le même coût que la cellule et les moteurs de l'appareil de série.

La descente aux enfers de BoeingLe 747-8 saoudien, plus grand avion d'affaires au monde actuellement en service, devait devenir un avion gouvernemental, en particulier pour transporter le prince héritier saoudien Sultan ben Abdelaziz Al Saoud. Cependant, le prince est décédé subitement en octobre 2011, environ neuf mois avant la livraison prévue. Puis, en décembre 2012, cinq mois après la sortie de l'avion de l'usine Boeing d'Everett, près de Seattle, l'avion a été convoyé à

... Source LePoint.fr