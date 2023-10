Pourquoi les "primes Macron" vont rapporter des centaines de millions d'euros à l'Etat en 2024

A compter du 1er janvier 2024, la prime de partage de la valeur, connue sous le nom de "prime Macron", ne seront plus exonérées d'impôt ou de cotisations sociales dans la majeure partie des cas, et rempliront ainsi les caisses de l'Etat.

( AFP / DENIS CHARLET )

Instaurée en 2019, la "prime Macron" a bénéficié à des millions de salariés en France, et l'an prochain elle bénéficiera également à l'Etat et à la Sécurité sociale, soulignent lundi 16 octobre Les Echos . A compter du 1er janvier 2024, la prime de partage de la valeur ne sera en effet plus exonérée d'impôt ou de cotisations sociales dans la majeure partie des cas.

Annoncée à la suite de la crise des gilets jaunes, cette prime exceptionnelle de pouvoir d'achat devait être une réponse ponctuelle à la colère des Français. Les entreprises pouvaient verser jusqu'à 1.000 euros à leurs salariés touchant moins de trois fois le Smic, sous la forme d'une prime totalement exonérée d'impôts et de cotisations sociales, y compris la CSG. En trois ans, 15 millions de primes ont été distribuées, d'un montant moyen de 542 euros, entièrement défiscalisés.

Elle a été remplacée pour 2022 et 2023 par la prime de partage de la valeur , qui triple son plafond à 3.000 euros (6.000 euros pour les entreprises ayant un dispositif d'intéressement), défiscalisée et désocialisée seulement pour les petits salaires jusqu'à fin 2023.

En 2024, toutes les primes seront donc imposables, sauf celles des petits salaires dans les entreprises de moins de 50 salariés (jusqu'en 2026). Et selon les documents annexés au projet de loi de finances consultés par Les Echos , la fiscalisation des primes devrait rapporter 200 millions d'euros, au titre de l'impôt sur le revenu en 2024 . La Sécurité sociale devrait récupérer de son côté 500 millions d'euros.