Pourquoi les plus jeunes sont touchés par la grippe cet hiver

« Pas de chance ! » Zoé commence l'année 2025 en frissonnant sous la couette. La jeune étudiante lilloise est grippée. Elle a même passé la soirée du réveillon au lit, en compagnie d'un cachet de paracétamol et d'une bouillotte. « J'organiserai une grosse fête l'année prochaine », résume, fataliste, la jeune femme, d'habitude en pleine forme et qui n'a pas souvenir d'avoir jamais souffert de la grippe, même enfant.

Zoé l'ignore mais, cet hiver, les jeunes adultes comme elle sont l'un des cœurs de cible de l'épidémie. En effet, les virus de la grippe qui circulent le plus cette saison sont le A(H1N1) et les virus du type B. Bien connus, ils ont la particularité de toucher plutôt des personnes jeunes en comparaison d'un autre virus classique de la grippe, le A(H3N2).

« Le virus A (H1N1) se manifeste essentiellement chez les personnes de 25 à 55 ans », pointe le professeur Bruno Lina, virologue au Centre international de recherche en infectiologie (CIRI) de Lyon et membre du Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars). Leur système immunitaire n'a pas eu comme première exposition à la grippe le virus H1N1 mais le H3N2, à la différence des personnes les plus âgées qui, elles, ont côtoyé le H1N1 dans leurs jeunes années et en ont gardé une mémoire immunitaire protectrice.

De leur côté,