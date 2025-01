Pourquoi les Français sont plus « trumpistes » que leurs voisins

Donald Trump n'aura pas perdu une seconde pour ouvrir le front des guerres commerciales. Le 47e président des États-Unis, qui a signé plus de 100 décrets le jour de son investiture, a aussi confirmé sa volonté d'imposer une surtaxe d'importation de 25 % sur les produits venant du Canada et du Mexique, et ce, dès le 1er février. L'Union européenne (UE) et le Royaume-Uni pourraient, à leur tour, être touchés par des mesures protectionnistes similaires.

Une étude iBanFirst réalisée avec Cluster17 et que Le Point publie en exclusivité s'intéresse justement à la perception des Français, des Allemands et des Britanniques sur le commerce international à la lumière de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Il en ressort que les Français, sans céder à une quelconque Trumpmania , se montrent plus « trumpistes » que leurs voisins allemands et britanniques au sujet du protectionnisme commercial.

Il apparaît ainsi que 44 % des Français trouvent « justifiée » l'augmentation des taxes sur les produits qui arrivent aux États-Unis en provenance de pays étrangers. Ce taux d'approbation est plus faible au sein de la population britannique (38 %) et très inférieur chez les Allemands, à seulement 24 %.

Cette plus forte appétence des Français pour les barrières douanières trouve une explication. « Les Français estiment être les grands perdants de la mondialisation et du