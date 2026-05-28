Les Américains sont devenus fans de foot grâce à Yan Diomandé

Il n’y a pas que Lionel Messi qui a régalé aux États-Unis. Yan Diomandé , l’international ivoirien, a quitté son pays natal à l’âge de 15 ans pour intégrer la DME Academy , une école privée de sport aux États-Unis. De 2022 à 2024, l’enfant de Yopougon a pris ses marques dans un pays où le soccer était loin d’être le sport roi. « Là-bas (aux États-Unis) , les gros sports, c’était basket, volley, et puis baseball, handball… Mais ils n’avaient pas du tout la passion du football » , raconte l’attaquant du RB Leipzig dans le dernier numéro de SO FOOT consacré à la Coupe du monde .

« C’est devenu le sport numéro un grâce à moi »

Dans l’Académie floridienne, le talent de Diomandé a marqué les esprits, à tel point que le football a gagné en popularité . « Et en un an, c’est devenu le sport numéro un. Grâce à moi » , affirme le prodige de 19 ans.…

CT pour SOFOOT.com