Pourquoi jouer à Budapest va être très spécial pour Viktor Gyökeres

Gyökeres fait tomber le masque. La finale de la Ligue des champions aura une saveur bien particulière samedi soir pour le buteur d’Arsenal. Et pour cause, l’attaquant des Gunners fera honneur à ses racines en disputant cette rencontre à Budapest.

Comme le révèle le Telegraph , le grand-père de Viktor, Istvan Gyökeres, avait fui sa Hongrie natale en 1956 , à l’âge de 18 ans seulement. Dans un contexte de tutelle politique par l’Union soviétique, il avait simplement laissé derrière lui une lettre d’adieu, sans pour autant donner d’indications sur sa destination.…

OC pour SOFOOT.com