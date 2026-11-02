Pourquoi le Sporting a fait le choix de Paulo Fonseca

De Lyon aux Leões . Les larmes de Paulo Fonseca après la victoire contre Angers, cumulées au communiqué du Sporting Portugal qui annonce le départ de Rui Borges, désormais ex-coach des Lisboètes, ne semblent laisser aucun doute sur la prochaine destination du Portugais.

Si sa nomination se confirme, il viendra remplacer son compatriote Rui Borges, qui n’a pas réussi à refermer la blessure de la finale de la Coupe du Portugal perdue contre Torreense en mai dernier. Malgré une seule défaite en championnat et deux victoires la semaine dernière, il paie de trop nombreux matchs nuls et une troisième place.…

LP pour SOFOOT.com