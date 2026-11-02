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Footox : Combien de temps l'état de grâce de Zidane va-t-il durer ?
information fournie par So Foot 02/11/2026 à 14:03

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Footox : Combien de temps l'état de grâce de Zidane va-t-il durer ?

Footox : Combien de temps l'état de grâce de Zidane va-t-il durer ?

Dans ce nouvel épisode de Footox , Mathieu Rollinger reçoit Clément Gavard et Léo Ruiz, rédacteurs en chef de sofoot.com et So Foot , pour évoquer le début de mandat de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France . Entre admiration, dévotion et grand bol d’air frais, combien de temps peut durer la lune de miel ? Un sujet qui fait écho à la couverture du prochain magazine de So Foot , consacré justement à « Zizou-Christ », disponible dès jeudi en kiosque.

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