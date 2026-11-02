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Il se passe quelque chose avec le Paris FC
information fournie par So Foot 02/11/2026 à 13:04

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Il se passe quelque chose avec le Paris FC

Il se passe quelque chose avec le Paris FC

Invaincu à domicile et quatrième de Ligue 1, le Paris FC a frappé un grand coup en surclassant Monaco ce dimanche (3-1). Un succès convaincant, marqué par le passage de témoin entre le président Ferracci et son successeur Arnault, qui prouve que le club parisien change progressivement de dimension, que ce soit dans les coulisses ou sur la pelouse.

Dans la vie d’un club, il y a des moments clés, charnières, à ne pas rater. Cette 9 e journée de Ligue 1 n’avait, sur le papier, rien de particulier pour le Paris FC. Pourtant, elle était marquée par la fin de présidence de Pierre Ferracci, aux manettes depuis 2012, et un gros test avec la réception de Monaco. L’hommage comme le match ont été réussis, les hommes de Liam Rosenior ayant essoré leur adversaire au terme d’un match plus qu’abouti (3-1). Une soirée que l’on jugera peut-être bientôt comme un tournant, tant le club semble prendre une nouvelle dimension.

Une transition intelligente

Célébré durant toute la rencontre à travers une haie d’honneur, des bâches en tribune et un tour d’honneur, le désormais ex-président du club francilien, qui a passé le premier quart d’heure dans le kop, avait le sentiment du devoir accompli au moment de passer les clés du camion. « Le bilan d’un fondateur ou d’un dirigeant, il se juge à l’aune d’une passation de témoin, a-t-il précisé. J’ai mis le club dans de bonnes mains et compte tenu de la situation du football français aujourd’hui, c’est bien d’avoir la famille Arnault comme actionnaire, d’avoir les moyens d’investir comme on le fait à Orly avec nos infrastructures qui se développent, on s’est installé à Jean-Bouin en mettant le prix […] Je suis ravi d’avoir conduit le club jusque-là et de savoir qu’il y a de belles années qui l’attendent. »

Par Thomas Morlec, à Jean-Bouin pour SOFOOT.com

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