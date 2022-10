Pourquoi le sommeil se complique avec l’âge

Nous autres, êtres humains, sommes actifs la journée et nous reposons la nuit. Notre bon fonctionnement physique et psychique est très dépendant de cette alternance de périodes d'activité diurnes et de récupération nocturnes. Toutefois, bien qu'essentiel à notre santé, ce rythme veille/sommeil n'est pas immuable : à mesure que l'on avance en âge, le sommeil, comme toute autre fonction physiologique, se modifie.

De quelle façon ? Comment s'assurer malgré tout de garder un repos de qualité ?

Les cycles de sommeil

On sait aujourd'hui que le sommeil est impliqué dans de nombreux processus physiologiques. Il est par exemple partie prenante des fonctions de régénération cellulaire et tissulaire, de développement cérébral et immunitaire. Il joue également un rôle dans les processus de consolidation des souvenirs. Lorsqu'il est dégradé, on observe une détérioration progressive de ces différents processus, ce qui a un impact négatif sur la qualité de vie : augmentation de la somnolence en journée, perturbation du fonctionnement cognitif, comme des problèmes de mémoire ou d'attention. Un mauvais sommeil chronique va nous rendre plus irritable, plus anxieux, plus facilement malade et davantage sujet à la prise de poids.

Le sommeil se décompose en plusieurs phases, qui constituent un cycle : le sommeil lent léger, le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal. Le sommeil lent léger correspond à un stade intermédiaire

