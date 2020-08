Pourquoi le prix du masque a été multiplié par 19 depuis la crise sanitaire

En mars-avril, un masque coûtait environ 0,40 euro au consommateur français (illustration). © PHILIPPE DESMAZES / AFP

Bien malin qui aurait pu prédire, il y a quelques mois encore, l'intérêt soudain des États, des entreprises et des particuliers pour les protections sanitaires aujourd'hui devenues indispensables, coronavirus oblige. Dans une enquête publiée dimanche 9 août, le JDD se penche ainsi sur la flambée des prix des masques jetables.

Cette protection sanitaire, obligatoire en France dans les lieux publics fermés et, de plus en plus, en extérieur, est pourtant produite en très grandes quantités depuis le début de la crise sanitaire. Il n'empêche : son prix a été multiplié par 19 dans l'Hexagone, passant d'environ 0,05 euro avant la pandémie à 0,95 euro TTC aujourd'hui (prix plafonné par décret), explique le journal dominical.

« Des Américains ont raflé certaines de nos cargaisons »

Des traders installés en Asie expliquent qu'en mars-avril, au plus fort de la crise en France, un masque jetable était vendu par les entreprises chinoises aux alentours de 0,20 euro. Pour le consommateur, le coût atteignait 0,35 euro (0,40 euro avec les taxes). Une hausse déjà sensible qui s'expliquait par « deux facteurs », explique au Journal du dimanche un expert gouvernemental : « D'un côté, la demande mondiale a explosé pendant la crise et, de l'autre, la principale matière première est devenue rare, donc chère. »

