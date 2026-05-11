Pourquoi l'hantavirus n'est "pas un nouveau Covid", selon les experts

Un bateau de la Guardia Civil espagnole navigue à côté du bateau de croisière MV Hondius, touché par le hantavirus, dans le port de Granadilla de Abona, sur l'île de Tenerife, dans l'archipel espagnol des Canaries, le 11mai 2026 ( AFP / JORGE GUERRERO )

L'hantavirus "n'est pas un nouveau Covid", selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Si la crise à bord du bateau de croisière MV Hondius, qui doit repartir pour les Pays-Bas lundi, a suscité l'inquiétude, ravivant les souvenirs de la pandémie de coronavirus de 2020, il existe de nombreuses différences entre les deux infections, martèlent les experts. Quelles sont-elles ?

- Origines

Le Covid-19 est une maladie infectieuse virale causée par un coronavirus, le Sars-CoV-2, apparue en Chine fin 2019. Transmission naturelle de l'animal à l'humain, a priori sur le site du marché de Wuhan, ou fuite d'un virus modifié de manière expérimentale depuis un laboratoire basé dans la ville ? Les deux hypothèses s'affrontent mais la première est soutenue par la majorité des scientifiques.

Planche descriptive du mode de transmission et des symptômes des hantavirus ( AFP / Nicholas SHEARMAN )

Ce virus a été découvert début janvier 2020 et le 11 mars 2020, l'OMS déclarait que l'épidémie due au Covid-19 était désormais considérée comme une pandémie: celle-ci a fait des millions de morts - 20 millions selon l'OMS - et dévasté l'économie mondiale.

L'hantavirus, qui doit son nom de la rivière coréenne Hantaan à la suite d'un premier épisode épidémique survenu pendant la guerre de Corée (1950-53), est un virus présent sur tous les continents, notamment en Asie et en Europe. Il est surveillé dans les zones où il est endémique.

- Transmission et symptômes

Les hantavirus sont principalement transmis à l'être humain par des rongeurs sauvages infectés, qui excrètent le virus par la salive, l'urine et les excréments: inhaler des poussières contaminées par ces déjections est le principal mode d'infection.

Photo diffusée par le ministère argentin de la Santé montrant une scientifique de l'Institut Malbran manipulant des tubes utilisés pour diagnostiquer l'hantavirus andin, le 6 mai 2026 à Buenos Aires ( Ministère argentin de la Santé / Handout )

Seule parmi une trentaine d'hantavirus connus à se transmettre d'homme à homme, la souche Andes a un délai d'incubation allant de une à six semaines, contre sept à 10 jours en moyenne après l'apparition des symptômes, pour le Covid-19.

Si la transmission interhumaine du hantavirus Andes - la souche identifiée sur le bateau - "passe par les voies aériennes", "elle nécessite des conditions très particulières de proximité, de promiscuité ou un terrain de fragilité de la personne exposée, bien au-delà de ce qu'on connaît pour d'autres virus respiratoires", dont le Sars-Cov2, explique Virginie Sauvage, de l'Institut Pasteur, responsable du Centre national de référence des hantavirus.

Selon Pasteur, "la période de transmission la plus à risque" pour le hantavirus est celle de l'apparition des premiers symptômes, qui souvent précède une hospitalisation: les proches sont ainsi les plus exposés, "surtout lors de contacts très étroits (contact sexuel...) ou de moments de vie dans des espaces confinés (chambre, véhicule...)".

Mais "on est un peu surpris par le nombre de cas dans cette épidémie, donc il est possible" que la contagion se produise "un ou deux jours avant l'apparition des symptômes", a déclaré Pierre Tattevin, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Rennes, lundi sur BFMTV.

Là où les hantavirus du continent américain peuvent provoquer des détresses respiratoires et cardiaques, ainsi que des fièvres hémorragiques, le Covid-19 est une maladie respiratoire aux symptômes divers (fièvre, toux, essoufflement, courbatures, fatigue, diarrhée, une perte d'odorat, du goût...)

- Plus forte létalité, "moindre risque" de pandémie

Photo non datée, obtenue le 6 mai 2026 des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), montrant au microscope des détails histopathologiques d'un prélèvement de ganglion lymphatique effectué chez un patient suspecté d'être atteint d'une infection à hantavirus ( US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) / HANDOUT )

Un virus qui tuerait "50% de la population décimerait celle-ci rapidement, le priverait d'occasions de se propager", a indiqué à l'AFP Raúl González Ittig, biologiste pour l'agence nationale de recherche scientifique de l'Argentine, pays confronté à un foyer d'hantavirus qui a fait 11 morts en 2018-2019. Or, l'hantavirus Andes ayant un taux de létalité pouvant avoisiner 40%, "les décès surviennent vite", a ajouté M. González Ittig, soulignant que "l'isolement des malades mis en place sans délai interrompt rapidement la chaîne de transmission".

Tout va donc "beaucoup plus vite: une seule personne le transmet, dix sont infectées et, sans traitement approprié, décèdent. C'est pourquoi le risque de pandémie d'hantavirus est bien moindre", a-t-il résumé. Le Covid-19 ne provenant pas d'un "virus à létalité rapide, infecte d'abord des milliers de personnes avant que les décès ne commencent à s'accumuler".

- Traitements, vaccins

"Il n'existe actuellement ni traitement spécifique ni vaccin" contre l'hantavirus, a précisé à l'AFP l'infectiologue Vincent Ronin (ANRS-Mie).

Mais "plus la prise en charge est rapide, meilleur sera le pronostic", a souligné Mme Sauvage. En cas d'atteintes pulmonaires sévères, une assistance respiratoire sera nécessaire, notamment en réanimation, et en cas d'insuffisance rénale, une dialyse.

Pour le Covid-19, les soins visent à atténuer les symptômes (paracétamol...) mais des antiviraux peuvent être administrés aux personnes à risque élevé de forme grave.

Côté vaccin, des "essais ont été faits sur certaines souches de virus" sans que leur efficacité sur tous les hantavirus ne soit "avérée", a rapporté M. Ronin.

Contre le Covid-19, des vaccins, notamment à ARN messager, ont été développés en un temps record. Leur efficacité et leur sécurité ont été largement documentées sur la base de milliards de vaccinations dans le monde.