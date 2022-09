Pourquoi l’avocat ne fait pas grossir

Chaque vendredi, retrouvez sur Le Point.fr la chronique nutrition du Professeur Boris Hansel, endocrinologue et nutritionniste à l'hôpital Bichat à Paris.

L'avocat est un fruit très gras. Il contient environ 20 g de graisse, l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile ! Donc, intuitivement, on se dit qu'il vaut mieux éviter d'en manger si on fait attention à son poids ou à son cholestérol. Et pourtant, c'est exactement l'inverse. L'avocat ne fait pas grossir ! Les études épidémiologiques montrent même quelque chose d'incroyable : les personnes qui en consomment ont un poids plus bas que celles qui n'en mangent pas. Mieux : il est peut-être responsable d'une perte de poids, notamment au niveau du ventre !

Mais alors, comment expliquer que cet aliment gras et donc très calorique ne fait pas perdre la ligne ?

Il y a plusieurs raisons à cela :

D'abord, l'avocat contient des fibres, des constituants non digérés qui ont un effet rassasiant. À peu près 6 à 7 g dans un demi-avocat, c'est 20 % de la quantité de fibres recommandée pour la journée. Ensuite, il contient du mannoheptulose, une molécule de la famille des glucides qui a aussi un effet rassasiant. Un glucide, oui, mais qui n'a rien à voir avec ceux qui, avec le sucre, font monter le taux de glucose dans le sang ! Donc, si vous mangez de l'avocat, même tous les jours, vous aurez moins d'appétit pour manger d'autres choses, donc

