Pourquoi l’Atlético est redevenu injouable

En grande forme depuis plusieurs semaines, l’Atlético va croiser le fer ce samedi soir avec le FC Barcelone en Liga pour tenter de passer leader. Voici cinq raisons qui expliquent l’état de grâce de l’équipe de Diego Simeone.

→ Une défense solide, pour changer

Si l’Atlético reste sur 11 victoires consécutives (TCC), soit sa meilleure série depuis l’automne 2012, il le doit en partie à sa solidité défensive. Cela peut sembler un peu cliché, surtout quand l’on parle d’une formation réputée pour être rugueuse, souvent recroquevillée derrière, mais il ne faut pas oublier sa perméabilité la saison dernière. Lors de cet exercice 2024-2025, les Colchoneros n’ont encaissé que 11 pions en 18 journées, faisant d’eux la co-meilleure défense de la Liga avec la Real Sociedad. Incapable de battre le FC Barcelone à l’extérieur depuis 13 ans (10 défaites, 7 nuls), l’Atlético pourra compter sur ses défenseurs, comme son taulier José María Giménez, le titulaire en puissance Clément Lenglet ou encore Axel Witsel pour frustrer des Blaugrana loin d’être redoutables ces derniers temps, à l’image de Robert Lewandowski qui n’a claqué que deux pions en six matchs.

→ Grâce à ses recrues (coucou Julián Álvarez)

Outre Clément Lenglet, qui a parfaitement pallié l’indisponibilité d’une autre recrue, Robin Le Normand, victime d’un traumatisme crânien lors du derby face au Real, l’actuel dauphin de la Liga a eu le nez creux en signant Julián Álvarez. Si Conor Gallagher et Alexander Sørloth, respectivement achetés pour 42 et 32 millions d’euros, peinent à faire leur trou, le champion du monde 2022 est comme un poisson dans l’eau. Déjà auteur de 12 pions et 2 passes décisives, l’ancien attaquant de Manchester City s’entend à merveille avec Antoine Griezmann. En conférence de presse ce vendredi, Diego Simeone n’a pu dire que du bien de son compatriote : « Avec un joueur de son rang, il est très difficile de contribuer à son jeu. Il faut simplement l’entourer pour qu’il puisse générer tout ce qu’il génère. » Après l’échec cuisant de João Félix, Álvarez prouve qu’être la deuxième recrue la plus chère de l’histoire des Colchoneros (75 millions d’euros) ne veut pas forcément dire erreur de casting.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com