Pourquoi l'arbitre d'Angers-Toulouse est le clown du week-end

Soit il confond sa droite et sa gauche, soit il est vraiment malhonnête : en voulant jouer au cow-boy sans se remettre en question, samedi soir pendant Angers-Toulouse, l’arbitre Marc Bollengier est passé pour un con – ou un menteur – devant la France entière, au moment où les deux capitaines ont été réunis pour choisir le camp dans lequel auraient lieu les tirs au but.

Avant de lancer la pièce, M. Bollengier est clair : si elle retombe face bleue, la séance se passera dans le camp situé sur sa gauche, et face jaune, ce sera sur sa droite. Il indique même la direction avec sa main, pour éviter toute confusion. Résultat : la pièce retombe face bleue, et l’homme en jaune indique… le but sur sa droite , provoquant la surprise d’Haris Belkebla.…

JB pour SOFOOT.com