Pourquoi l’actuelle épidémie de grippe est historique

L'épidémie continue de sévir et s'intensifie en ville dans l'Hexagone. Dans son dernier bulletin, publié ce mercredi 15 janvier, Santé publique France fait état d'une « sévérité marquée de l'épidémie ». Les cas de grippe ont généré une « activité hospitalière très élevée » entre le 6 et le 15 janvier 2025, dans toutes les classes d'âge. En ville, l'activité grippale a particulièrement augmenté chez les enfants et a légèrement ralenti chez les moins de 65 ans. Elle atteint ainsi un « niveau d'intensité élevé » dans toutes les classes d'âge.

L'agence note également une « nette augmentation des décès ». Pendant la période, la part des morts causées par la grippe représente 7,2 %, contre 6 % la semaine précédente. Cela représente 611 décès sur la semaine du 6 janvier. Cette part de décès dus à la grippe grimpe même à plus de 12 % en Bourgogne-Franche-Comté, plus de 9 % dans le Grand Est et en Provence-Alpes-Côte d'Azur et près de 8 % dans les Hauts-de-France et la région Auvergne-Rhône-Alpes. En outre-mer, la Guyane rejoint la Guadeloupe et la Martinique en situation épidémique.

Pourquoi les plus jeunes sont touchés par la grippe cet hiverParmi ces plus de 600 décès déclarés sur la période, 93 % concernaient des personnes de 65 ans et plus, 39 personnes de plus de 15 ans, et 2 enfants.

Face à cette circulation « intense » de