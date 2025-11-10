Pourquoi Jérémy Doku est-il si spécial ?

Jérémy Doku a logiquement élu homme du match après son récital face à Liverpool. Et même s’il n’avait pas parachevé son œuvre d’un but, il aurait tout de même appliqué à merveille les consignes inhérentes à son rôle d'électron libre chez les Skyblues .

67 e minute : excentré dans ses 40 mètres, Jérémy Doku dépossède Conor Bradley du ballon après un remarquable repli défensif. Une action cerise sur le gâteau du récital qu’il a offert à l’Etihad Stadium. Et plus encore représentative de l’enfer qu’il a fait vivre au latéral droit des Reds , soulagé de laisser Joe Gomez se farcir l’intenable ailier gauche après son remplacement à la 83 e . Pour autant, le pauvre défenseur nord-irlandais n’aura pas été le premier joueur du championnat à souffrir face aux arabesques du feu follet : en Premier League, seul Mohamed Kudus a réussi plus de dribbles que lui cette saison (34 pour le joueur de Tottenham, contre 27 pour le Belge). Un jeu à risque accepté par Pep Guardiola, dépendant d’un dynamiteur imprévisible pour faire la différence quand le contrôle de son équipe de suffit pas. « Il y a des règles sur le terrain qui ne sont pas dictées par l’entraîneur » , avait-il assumé quand il avait été interrogé sur les débuts de son joueur en 2023-2024, expliquant alors qu’il exigeait des autres offensifs de le trouver dès que possible dans le dernier tiers du terrain.

Haaland pour marquer, Doku pour se démarquer

Beaucoup de reins prélevés certes mais … peu de gardiens malmenés cette saison : le (magnifique) pion contre Liverpool est son premier de la saison en championnat, après 11 journées. Cependant, ce chiffre, réducteur, est à mettre en perspective avec ceux de son buteur Erling Haaland : pour être meilleur scoreur de Premier League cette saison (14 buts en 11 journées), le Norvégien tire nécessairement beaucoup plus que la moyenne (43 fois en championnat avant le match contre les Reds ). Deuxième de l’effectif à cet exercice, Tijjani Reijnders est loin, avec … 15 tentatives. Les 5 frappes de Doku achèvent la démonstration : à Manchester City, seul Haaland a le droit de canarder à loisir. C’est à ses partenaires d’attaque de l’alimenter en bons ballons, ou a minima d’attirer sur eux les défenseurs adverses. Cela tombe bien, l’ailier de 23 ans sait faire les deux : mélanger ses opposants et, à l’occasion, déposer quelques galettes.…

Par Victor Marie pour SOFOOT.com