Pourquoi Jean-Paul Delevoye a-t-il enterré un rapport du Cese

Les révélations sur Jean-Paul Delevoye s'enchaînent. Après ses omissions dans sa déclaration d'intérêts auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), c'est au tour de sa présidence du Conseil économique, social et environnemental (Cese) d'être pointée du doigt. Un rapport qui date de 2014 aurait été « enterré » par l'ancien haut-commissaire aux retraites, rapporte Le Parisien qui y a eu accès. L'actuel Cese dit n'avoir aucune copie de ce document d'une centaine de pages, ce qui lui a valu le surnom de rapport « fantôme ».Pourquoi tant de secrets ?Il faut remonter à la genèse du document pour le comprendre : en 2013, un audit est commandé par le conseil auprès du cabinet Technologia dans le but d'évaluer les risques psychosociaux au sein des employés du Cese, et ce, depuis l'arrivée de Jean-Paul Delevoye à la présidence de l'insitution, trois ans auparavant. En 2014, après la conclusion de l'enquête du cabinet, un rapport est produit, qui se veut assez dur contre la direction d'alors, notamment dans la gestion des ressources humaines, explique le quotidien. Mais c'est pour deux lignes, précisément, que Jean-Paul Delevoye aurait décidé de ne pas rendre ce document public.Lire aussi Coignard ? Il ne fallait pas sauver le soldat Delevoye !Imprimées en gras, elles font état d'un « certain malaise quant à une confusion des missions et des moyens due à la détention en parallèle d'un mandat...