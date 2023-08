Pourquoi il ne faut surtout pas mettre de banane dans les smoothies

L'heure est grave pour tous les amateurs de smoothies. Sans le savoir, ils perdent en partie les bienfaits de leurs mixtures préférées en y ajoutant… une banane. C'est ce que révèle une étude américaine publiée dans la revue Food & Function , menée par l'université de Californie à Davis.

Petit rappel : le smoothie est une préparation onctueuse à base de pommes, de bananes, de myrtilles, d'avocat, etc. mixés avec éventuellement du lait ou du yaourt, de la glace pilée, selon les goûts de chacun. C'est donc un moyen simple et efficace d'atteindre les fameuses recommandations nutritionnelles qui préconisent cinq fruits et légumes par jour. Certains de ces aliments, comme la pomme, la poire, les myrtilles, la pêche, le raisin ou encore le cacao, sont naturellement riches en flavonols, des composés dont la consommation améliore la santé cardiovasculaire et cognitive, notamment la mémoire. D'où l'importance de bien choisir les ingrédients de son smoothie.

Une étude sérieuse sur le smoothie

C'est là que la banane sème le trouble. Elle est riche en polyphénol-oxydases, des enzymes qui dégradent les flavonols. Dans l'étude menée par l'université de Californie, les chercheurs ont montré à quel point cette activité enzymatique pouvait être fatale au smoothie. Ils ont constitué deux groupes tests. Dans le premier, les participants avalaient un smoothie à base de banane, alors que, dans le second, la

... Source LePoint.fr