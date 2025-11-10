 Aller au contenu principal
Pourquoi Google n'affiche plus les résultats en live des matchs féminins
information fournie par So Foot 10/11/2025 à 16:18

Hors-jeu numérique.

Ce dimanche, le compte Instagram Fifty1 a révélé dans une publication que la nouvelle mise à jour de Google empêchait tout bonnement l’affichage des scores en direct des matchs féminin . Impossible donc de visualiser les détails habituels avant le coup de sifflet final : score, buteuses, cartons, etc.…

CM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
