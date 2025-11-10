Pourquoi Google n'affiche plus les résultats en live des matchs féminins
Hors-jeu numérique.
Ce dimanche, le compte Instagram Fifty1 a révélé dans une publication que la nouvelle mise à jour de Google empêchait tout bonnement l’affichage des scores en direct des matchs féminin . Impossible donc de visualiser les détails habituels avant le coup de sifflet final : score, buteuses, cartons, etc.…
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
