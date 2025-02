Pourquoi City galère-t-il autant cette saison ?

Humilié par Arsenal dimanche, Manchester City n’a gagné que 17 de ses 36 matchs cette saison et a déjà encaissé 53 buts. Une baisse de performance qui s’explique en partie par des blessures, un épuisement général, mais aussi par l’incapacité des Skyblues à résoudre certaines équations tactiques.

→ La recherche du juste milieu

L’absence de Rodri dans l’entrejeu fait beaucoup de mal aux Skyblues . Le Ballon d’or agissait comme le point d’équilibre de l’équipe et, aussi doués soient-ils, ni Mateo Kovačić, ni İlkay Gündoğan, ni Kevin De Bruyne, ni Bernardo Silva n’offrent un profil similaire. La responsabilité en incombe à Pep Guardiola et à ses collègues puisqu’ils auraient pu travailler à lui trouver un suppléant, histoire d’avoir un plan B, au lieu d’empiler les joueurs offensifs et les défenseurs surpayés. Sans la dimension physique, le sens du placement et la vision du jeu de l’Espagnol, le milieu mancunien répond forcément moins bien face au pressing, comme on a pu le voir contre Liverpool, le PSG ou Arsenal, et dans les transitions. Oliver Glasner avait justement relevé sur le plateau de Sky Sports que City était l’une des équipes de Premier League faisant le moins de sprints cette saison (117 par match, là où elle tournait entre 124 et 133 ces dernières années) et qu’il y avait beaucoup d’espace à exploiter dans la zone de Gündoğan. « Lorsque vous jouez dans un 4-1-4-1 comme City, il y a beaucoup d’espace à gauche et à droite du numéro 6. La question est de savoir comment vous trouvez cet espace » , expliquait le coach de Crystal Palace. Ses Eagles avaient réussi à le trouver, et à prendre un point en décembre (2-2). L’absence de Rodri se ressent aussi plus globalement dans la fluidité du jeu mancunien, amputé de sa qualité dans le jeu long. Sa justesse dans les transmissions lui avait permis de distiller neuf passes décisives en Premier League la saison dernière.

→ Balle aux centres

La défense citizen est désespérément privée de continuité à cause de l’accumulation des blessures. Ce qui se ressent particulièrement sur la gestion des centres. Au Parc des Princes, João Neves s’est retrouvé seul dans la surface à deux reprises sur des coups francs : il n’a pas pu ajuster son coup de tête la première fois, mais a puni cet oubli à la 78 e minute pour le but du 3-2. Joško Gvardiol a aussi dû écoper sur un corner en sauvant le ballon sur sa ligne. Rodri et

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com