Pourparlers de paix sur l'Ukraine à Genève les 17-18 février

(Actualisé avec confirmation de Kyiv, précisions et contexte)

Le prochain cycle de négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine sous l'égide des Etats-Unis se tiendra à Genève les 17 et 18 février, ont fait savoir vendredi Moscou et Kyiv.

La délégation russe sera dirigée par un conseiller du Kremlin, Vladimir Medinsky, a précisé le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, cité par les agences de presse russes.

Un conseiller du président ukrainien, Volodimir Zelensky, a quant à lui confirmé à la presse que la délégation de son pays se préparait à des pourparlers dans la ville suisse.

Les précédentes discussions sur l'Ukraine, qui n'ont débouché sur aucune avancée majeure, s'étaient tenues à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis.

Le retour de Vladimir Medinsky, qui a dirigé l'équipe russe lors des négociations en Turquie en 2022 et l'année dernière, pourrait indiquer que la Russie s'attend à ce que l'attention se porte au-delà des questions de sécurité pour aborder des points de désaccord plus larges entre les parties belligérantes.

Près de quatre ans après le début de la guerre, et malgré les multiples initiatives du président américain Donald Trump pour mettre fin à ce qu'il qualifie de "bain de sang" insensé, la Russie et l'Ukraine restent très éloignées sur des sujets clés, notamment les concessions territoriales et le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijjia.

Des sources ukrainiennes avaient critiqué la manière dont Vladimir Medinsky avait mené les pourparlers, l'accusant de donner des leçons d'Histoire à la délégation ukrainienne au lieu de s'engager dans des négociations de fond.

(Reportage de Reuters à Moscou et de Yuliia Dysa à Kyiv, avec la contribution d'Anastasiya Lyrchikova; rédigé par Gleb Stolyarov, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault et Sophie Louet)