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Pour sa première avec Manchester City, Enzo Maresca bute sur l’Inter Milan
information fournie par So Foot•01/08/2026 à 15:23
Pour sa première avec Manchester City, Enzo Maresca bute sur l’Inter Milan
Manchester City 1-1 Inter Milan
Buts : Mubama (14
e
) pour les Cityzens // Pavard (20
e
) pour les Interistes.
Dur dur les coupes salariales. Exilé en Pologne où il joue désormais pour le compte du Pogon Szeczin, l’ancien international français Benjamin Mendy a vendu aux enchères sa réplique du trophée de la Coupe du monde , remportée en 2018. Montant de la transaction ...
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