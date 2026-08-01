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Pour sa première avec Manchester City, Enzo Maresca bute sur l’Inter Milan
information fournie par So Foot 01/08/2026 à 15:23
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Pour sa première avec Manchester City, Enzo Maresca bute sur l’Inter Milan

Pour sa première avec Manchester City, Enzo Maresca bute sur l’Inter Milan

Manchester City 1-1 Inter Milan

Buts : Mubama (14 e ) pour les Cityzens // Pavard (20 e ) pour les Interistes.

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JD pour SOFOOT.com

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