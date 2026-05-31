Pour sa dernière, Gignac perd une finale avec les Tigres

Pour sa dernière, Gignac perd une finale avec les Tigres

Toluca 1-1 (6-5 T.A.B.) Tigres

Buts : Díaz (104 e ) pour Toluca // Joaquim (114 e ) pour les Tigres

¡ Adios campeón ! Après une décennie magnifique à Monterrey, André-Pierre Gignac s’apprête à quitter les Tigres cet été. À 40 ans et en fin de contrat, Dédé aurait pu entretenir un peu plus sa légende, mais son équipe s’est inclinée en finale de Coupe des champions CONCACAF dans la nuit de samedi à dimanche . Le bourreau ? Les Mexicains de Toluca, vainqueurs d’une séance de tirs aux buts un poil plus longue que la finale de Ligue des champions (1-1, 6-5 TAB) .…

UL pour SOFOOT.com