Pour Roberto De Zerbi, la mise au vert a rendu ses joueurs « courageux »

De Verde.

Large vainqueur de l’AS Saint-Étienne ce dimanche après-midi en 32 es de finale de la Coupe de France (0-4) , l’Olympique de Marseille n’a eu aucun mal à plier la rencontre. En conférence de presse, Roberto De Zerbi, a ainsi tenu à revenir sur les dernières semaines satisfaisantes de son groupe, en soulignant le rôle joué par la mise au vert de ses joueurs , partis récemment en stage au Danemak : « La mise au vert a été très importante pour nous. Il y a eu un réel déclic chez mes joueurs. Elle nous a permis de mieux nous connaître et a donné au joueur plus de confiance. Je les sens maintenant plus courageux, ils jouent avec plus de passion. » Cinquième match sans défaite pour l’OM depuis le 8 novembre et une déconvenue contre Auxerre au Vélodrome (1-3).…

AB, avec LB à Geoffroy-Guichard pour SOFOOT.com