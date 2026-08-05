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Pour Paulo Fonseca, « le problème n'était pas le système » lors de Sparta Prague-OL
information fournie par So Foot 05/08/2026 à 09:38
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Pour Paulo Fonseca, « le problème n'était pas le système » lors de Sparta Prague-OL

Pour Paulo Fonseca, « le problème n'était pas le système » lors de Sparta Prague-OL

Incompris. Après la performance très inquiétante de l’Olympique lyonnais contre le Sparta Prague, soldée par une défaite 2-1, Paulo Fonseca est venu en conférence de presse pour se dédouaner de toute responsabilité dans cette déroute . Pour le coach portugais, la tactique lyonnaise « était la meilleure stratégie sur ce match » et le problème « n’était pas le système ». Pour Fonseca, la principale faille lyonnaise s’est trouvé dans le « centre du terrain » étant donné que « quand le ballon arrivait dans le cœur du jeu, c’est ici qu'[ils] n’ont pas bien fait les choses ».

Et pourtant, on a pas compris grand chose à la tactique des Lyonnais

Loin de nous l’idée de remettre en cause sa science tactique, mais il fallait être ingénieur en astrophysique pour piper quelque chose à la tactique des Gones mardi soir, tant l’OL a pu paraître perdu à certains moments de la confrontation. Était-il vraiment judicieux d’intégrer Tanner Tessmann au cœur d’une défense à trois ? Tolisso avait-il vraiment la capacité de jouer ailier gauche ? Était-il vraiment ailier gauche ? Idem pour Abner sur l’aile droite ?

ABS pour SOFOOT.com

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