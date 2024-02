Pour pallier l’inflation, de plus en plus de Français vont puiser dans leur épargne

Les Français restent très prudents. Selon les dernières données de la Banque de France disponibles, le patrimoine financier des Français s'élève à pas loin de 6 000 milliards d'euros à la fin septembre 2023. Le livret A reste le livret d'épargne préféré des Français, ses encours atteignant les 415,3 milliards d'euros fin 2023. Mais si l'épargne continue à fortement augmenter en France, tous les Français ne mettent pas de côté. D'après un récent baromètre mené par Ipsos pour le Cercle des épargnants, l'intention de puiser dans son épargne atteint un niveau record face à la baisse de pouvoir d'achat. Pour 2024, 28 % des Français envisagent de puiser dans leurs économies pour soutenir leur consommation ; ils étaient 21 % en 2021. A contrario, la proportion de Français prévoyant d'épargner davantage reste stable depuis quatre ans, à 31 %.

« Les comportements en matière d'épargne se polarisent », explique Philippe Dupuy, président du conseil scientifique du Cercle des épargnants et professeur en finance à la Grenoble École de management. « Les bas revenus et les jeunes ont besoin de puiser dans leur épargne pour maintenir leur pouvoir d'achat », ajoute-t-il. Ces deux dernières années, l'inflation a durement frappé le portefeuille des Français, avec une inflation alimentaire atteignant les 20 % sur deux ans. Alors, avec le ralentissement de l'inflation, 49 % des Français veulent « dépenser et profiter du