Pour Noël, l’Île-aux-Moines a commandé un médecin

La lettre que les quelque 600 habitants de l'Île-aux-Moines (Morbihan) ont adressée au Père Noël se résume à une seule demande cette année : un nouveau médecin ! Si ce vœu est formulé dans de nombreuses communes en France, on ne pensait pas qu'il serait nécessaire d'en appeler à la providence pour l'exaucer dans ce « vrai paradis sur terre », comme le qualifie, à juste titre, le maire (sans étiquette) Philippe Le Berigot.

Au cœur d'une végétation luxuriante, le calme est ici à peine troublé par le cliquetis des mâts de bateau et le cri des mouettes. Et dans le dédale des ruelles pittoresques, les maisons typiques en granit côtoient une école, des commerces, des restaurants et même un Ehpad qui accueille une vingtaine de pensionnaires. En somme, jusqu'à ce week-end, il ne manquait absolument rien !

Mais voilà, ce samedi 23 décembre, trois ans après sa prise de poste, l'actuelle médecin va ranger son stéthoscope et repartir sur le continent. Un saut de puce de quelques kilomètres pour elle qui laisse ses patients dans un désarroi inédit, eux qui ont toujours connu un praticien à demeure depuis le début des années 1970. « Je ne pensais pas avoir ce problème à régler avant la fin de mon mandat », soupire l'édile, réélu pour la seconde fois lors du précédent scrutin.

Or, si cela fait trois mois que ce départ est annoncé, les candidats, cette fois, ne se