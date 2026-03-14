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Pour Matić, le football italien est « coincé dans les années 1990 »
information fournie par So Foot 14/03/2026 à 16:53

Pour Matić, le football italien est « coincé dans les années 1990 »

Pour Matić, le football italien est « coincé dans les années 1990 »

En voilà un qui a lu le magazine So Foot du mois de février. Arrivé à Sassuolo l’été dernier, Nemanja Matić vit sa deuxième expérience en Serie A , après son année passée à la Roma. Le milieu serbe s’est déjà fait une petite idée du contexte italien, et il dresse un bilan peu reluisant . « On est resté coincé dans les années 90 , juge-t-il dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. Le premier problème concerne les centres de formation. Je l’ai constaté avec mon fils : les centres de formation en Angleterre et en France sont bien plus avancés . On y apprend à dribbler, on y développe la technique, on y encourage les jeunes à prendre du plaisir en cherchant les bonnes solutions. »

Il met aussi le doigt sur des limites tactiques : « En Italie, beaucoup d’équipes jouent avec une défense à trois et attaquent peu. On dit qu’il n’y a pas d’intensité, mais comment pourrait-il y en avoir si l’on pense surtout à défendre dans sa moitié de terrain ? Il faut un projet innovant, sinon dans quelques années, la situation sera encore pire. Et cela me désole, car je fais désormais partie du football italien et j’aimerais le voir passer à un autre niveau. » Ce n’est pas le paradis, mais l’ancien joueur de l’OL se dit quand même heureux et prêt à rester à Sassuolo la saison prochaine.…

QB pour SOFOOT.com

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