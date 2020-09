Pour les Français, tenue correcte exigée ?

La polémique ne finit pas d'enfler après les propos tenus par le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. « Il est important d'arriver à l'école dans une tenue correcte. [...] Chacun peut comprendre qu'on vient à l'école habillé d'une façon républicaine », avait réagi, lundi dernier, le ministre au micro de RTL. Une prescription vestimentaire qui n'est pas du goût de tout le monde que ce soit sur les réseaux sociaux ou au sein du gouvernement. « En France, chacun est libre de s'habiller comme il le veut », rappelait, dans Le Parisien, la ministre déléguée à l'Égalité femmes-hommes, à la Diversité et à l'Égalité des chances, Élisabeth Moreno. Mais qu'en pensent les Français ? « No bra », « crop top », jupe ou minishort, une étude menée par l'Ifop, réalisée entre le 18 et le 21 septembre pour la Fondation Jean-Jaurès auprès d'un échantillon de 2 000 Français, s'est penchée sur le sujet.

Principal enseignement, il existe un réel écart entre les générations. Les jeunes acceptant plus facilement le port de certaines tenues, à l'inverse de leurs aînés, plus frileux. À la question « Souhaitez-vous que les lycées publics autorisent ou interdisent aux filles le port des vêtements suivants dans l'enceinte de leur établissement ? », la part des personnes âgées de 65 ans et plus en faveur d'une interdiction est presque systématiquement supérieure à la moyenne des Français

