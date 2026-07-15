Pour les Bleus, une nouvelle leçon d'Espagnols

Sûre d'elle même, sûre de ses forces et bien plus équilibrée que l'équipe de France, l'Espagne a montré toutes les qualités que les Bleus n'ont pas été en mesure de montrer en demi-finales de Coupe du monde.

C’est pareil en basket-ball, en handball, et même parfois en fierté politique : la France perd contre l’Espagne. Le mot « perd » prend ici une valeur de présent de vérité générale : c’est comme ça, comme dit la grand-mère. On ne peut rien y faire. En foot, ça vient d’arriver pour la huitième fois sur les onze derniers matchs. Autant appeler ça un plafond de verre, même si l’arbitre en prend pour son grade. Quelques heures plus tard, un sentiment prend le dessus : cette demi-finale a affirmé une suprématie. Miroir, miroir, cachez ce jeu que ces Bleus ne sauraient faire. L’équipe de France est tombée de son nuage. Et ça fait mal.

Personne n’aime le ballon autant qu’eux

Ce lendemain de fiesta nacional , il est difficile de détester cette Espagne, difficile de vouloir tirer les cheveux de Marc Cucurella, difficile de pester contre Unai Simón. Cette Espagne n’a rien de comparable avec l’Argentine contemporaine, l’Italie des années 2000 ou l’Allemagne des années 1980. Elle est bien plus unie, bien plus belle, bien plus souveraine, de Borja Iglesias, miroir des Bleus engagés cet été, à Lamine Yamal, ado sûr de ses forces (oxymore), en passant par le complotiste Marcos Llorente.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com