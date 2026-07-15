 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pour les Bleus, une nouvelle leçon d'Espagnols
information fournie par So Foot 15/07/2026 à 02:30

Pour les Bleus, une nouvelle leçon d'Espagnols

Pour les Bleus, une nouvelle leçon d'Espagnols

Sûre d'elle même, sûre de ses forces et bien plus équilibrée que l'équipe de France, l'Espagne a montré toutes les qualités que les Bleus n'ont pas été en mesure de montrer en demi-finales de Coupe du monde.

C’est pareil en basket-ball, en handball, et même parfois en fierté politique : la France perd contre l’Espagne. Le mot « perd » prend ici une valeur de présent de vérité générale : c’est comme ça, comme dit la grand-mère. On ne peut rien y faire. En foot, ça vient d’arriver pour la huitième fois sur les onze derniers matchs. Autant appeler ça un plafond de verre, même si l’arbitre en prend pour son grade. Quelques heures plus tard, un sentiment prend le dessus : cette demi-finale a affirmé une suprématie. Miroir, miroir, cachez ce jeu que ces Bleus ne sauraient faire. L’équipe de France est tombée de son nuage. Et ça fait mal.

Personne n’aime le ballon autant qu’eux

Ce lendemain de fiesta nacional , il est difficile de détester cette Espagne, difficile de vouloir tirer les cheveux de Marc Cucurella, difficile de pester contre Unai Simón. Cette Espagne n’a rien de comparable avec l’Argentine contemporaine, l’Italie des années 2000 ou l’Allemagne des années 1980. Elle est bien plus unie, bien plus belle, bien plus souveraine, de Borja Iglesias, miroir des Bleus engagés cet été, à Lamine Yamal, ado sûr de ses forces (oxymore), en passant par le complotiste Marcos Llorente.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Didier s'embrouille
    Didier s'embrouille
    information fournie par So Foot 15.07.2026 03:42 

    Plombé par l'attitude de ses hommes autant que par plusieurs erreurs de casting dans son onze de départ, Didier Deschamps n'a jamais su renverser le cours d'un match mal embarqué. Sa tentative de faire porter le chapeau à l'arbitrage, en après-match, symbolise ... Lire la suite

  • Faut-il s'offusquer de l'arbitrage de France-Espagne ?
    Faut-il s'offusquer de l'arbitrage de France-Espagne ?
    information fournie par So Foot 15.07.2026 02:36 

    Comme après de trop nombreuses rencontres dans cette Coupe du monde, l'arbitrage était au cœur des débats après le coup de sifflet final. Alors, l'équipe de France a-t-elle raison de se sentir lésée par les coups de sifflets d'Ivan Barton ? « Est-ce que l’arbitre ... Lire la suite

  • Didier Deschamps : « Je ne veux pas passer pour une pleureuse »
    Didier Deschamps : « Je ne veux pas passer pour une pleureuse »
    information fournie par So Foot 15.07.2026 02:33 

    Apparu abattu à son pupitre, Didier Deschamps est revenu à chaud sur l’élimination face à l’Espagne mettant fin à son rêve de fin dorée avec les Bleus. Supériorité de l’adversaire, défaillance collective, interrogations sur l’arbitre mais aussi un peu de fierté ... Lire la suite

  • L’historique des Bleus en match pour la troisième place
    L’historique des Bleus en match pour la troisième place
    information fournie par So Foot 15.07.2026 01:49 

    Une dernière pour la forme et pour finir sur une bonne note. Personne ne veut la jouer, mais il le faudra bien quand même . Samedi soir, l’équipe de France disputera la petite finale de la Coupe du monde pour la quatrième fois de son histoire. Un match en bois, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank