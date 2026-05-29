 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pour Lamouchi, Abdi ne doit pas rester à Nice
information fournie par So Foot 29/05/2026 à 10:24

Pour Lamouchi, Abdi ne doit pas rester à Nice

Pour Lamouchi, Abdi ne doit pas rester à Nice

Abdiqué ? Avant le match le plus important de la saison niçoise, le barrage retour de maintien en Ligue 1 contre l’AS Saint-Étienne, Nice a perdu son latéral gauche Ali Abdi. Puisque ce match n’entre pas dans le calendrier de la FIFA, qui chapote l’organisation du Mondial, l’international tunisien a filé rejoindre sa sélection pour préparer la Coupe du monde . Si le club niçois a publié un long communiqué remerciant son joueur d’avoir fait les efforts pour rester avec son club, son sélectionneur en Tunisie a aussi pris sa défense.

« Si on ne respecte pas les lois… »

« Le directeur sportif Florian Maurice m’a appelé, et effectivement, je ne lui ai pas donné mon accord puisque le règlement FIFA est du côté des sélections, a posé Sabri Lamouchi devant des médias tunisiens. […] Il ne faut pas faire de lois, si on ne respecte pas les lois. La situation de Nice m’attriste, j’aime beaucoup l’OGC Nice mais si j’avais dit oui, les supporters tunisiens n’auraient pas apprécié. Chacun défend ses intérêts. Est-ce que c’est la faute d’Ali Abdi ? Je ne crois pas. Imaginons qu’il se soit blessé. […] Si j’avais été à la place de Nice, j’aurais fait la même chose. » Le club niçois a fait savoir que le principal intéressé est « déterminé à revenir soutenir le groupe à l’occasion du match retour » contre Sainté. Reste à savoir si ce sera sur le terrain ou en tribune.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • En Suède, deux clubs fusionnent deux matchs de différents tournois
    En Suède, deux clubs fusionnent deux matchs de différents tournois
    information fournie par So Foot 29.05.2026 13:22 

    Si ça les arrange. En Suède, deux clubs ont inventé une combine aussi utile qu’une bibliothèque Billy. Kubikenborgs IF et IFK Östersund, modestes pensionnaires de quatrième division, ont tout simplement décidé de fusionner un match de championnat et un match de ... Lire la suite

  • Demba Ba au Havre, ça se complique
    Demba Ba au Havre, ça se complique
    information fournie par So Foot 29.05.2026 13:10 

    Le Havre l’a dans le baba. L’avenir de Demba Ba, actuel directeur sportif de Dunkerque, est incertain dans le Nord de la France. S’il est courtisé par le HAC pour remplacer le magicien Mathieu Bodmer, le président de l’USLD, Selçuk Demir, a balayé un éventuel départ ... Lire la suite

  • Après avoir eu bon la saison dernière, une IA donne son pronostic pour PSG-Arsenal
    Après avoir eu bon la saison dernière, une IA donne son pronostic pour PSG-Arsenal
    information fournie par So Foot 29.05.2026 13:07 

    L’IA préférée des supporters parisiens ? Le cabinet Avisia, spécialisé en data et IA, a de nouveau indiqué qui remportera cette dernière joute de la saison en Ligue des champions. Eurêka pour les Parisiens, puisque l’IA voit les joueurs de Luis Enrique s’imposer ... Lire la suite

  • Le trophée de la Coupe de France au Louvre
    Le trophée de la Coupe de France au Louvre
    information fournie par So Foot 29.05.2026 12:57 

    Il y a la Joconde, et Charles-Simon. Une semaine tout pile après avoir remporté la Coupe de France, le trophée de la compétition prend place au musée du Louvre-Lens. Il n’y restera pas longtemps, puisque Lens ne peut conserver l’authentique qu’un an. Les visiteurs ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank