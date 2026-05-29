Pour Lamouchi, Abdi ne doit pas rester à Nice

Abdiqué ? Avant le match le plus important de la saison niçoise, le barrage retour de maintien en Ligue 1 contre l’AS Saint-Étienne, Nice a perdu son latéral gauche Ali Abdi. Puisque ce match n’entre pas dans le calendrier de la FIFA, qui chapote l’organisation du Mondial, l’international tunisien a filé rejoindre sa sélection pour préparer la Coupe du monde . Si le club niçois a publié un long communiqué remerciant son joueur d’avoir fait les efforts pour rester avec son club, son sélectionneur en Tunisie a aussi pris sa défense.

« Si on ne respecte pas les lois… »

« Le directeur sportif Florian Maurice m’a appelé, et effectivement, je ne lui ai pas donné mon accord puisque le règlement FIFA est du côté des sélections, a posé Sabri Lamouchi devant des médias tunisiens. […] Il ne faut pas faire de lois, si on ne respecte pas les lois. La situation de Nice m’attriste, j’aime beaucoup l’OGC Nice mais si j’avais dit oui, les supporters tunisiens n’auraient pas apprécié. Chacun défend ses intérêts. Est-ce que c’est la faute d’Ali Abdi ? Je ne crois pas. Imaginons qu’il se soit blessé. […] Si j’avais été à la place de Nice, j’aurais fait la même chose. » Le club niçois a fait savoir que le principal intéressé est « déterminé à revenir soutenir le groupe à l’occasion du match retour » contre Sainté. Reste à savoir si ce sera sur le terrain ou en tribune.…

UL pour SOFOOT.com