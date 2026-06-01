 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Andrés Iniesta décroche son premier job d’entraîneur
information fournie par So Foot 01/06/2026 à 18:00

Andrés Iniesta décroche son premier job d’entraîneur

Andrés Iniesta décroche son premier job d’entraîneur

Tout le monde attendait de savoir ce que pouvait donner Iniesta sur un banc de touche, il faudra regarder la D2… des Émirats. Deux ans après avoir pris sa retraite avec une dernière expérience du côté de l’Emirates Club, Andrés Iniesta va rester aux Émirats. Il va signer cette fois-ci en tant qu’entraîneur pour le Gulf United, club de deuxième division basé à Dubaï.

🦅 Dubai dreams bigger. And some stories deserve another chapter. Marhaba, Andrés Iniesta. دبي دائماً تطمح بشكل أكبر. وبعض القصص تستحق فصلاً جديداً. مرحباً، أندريس إنييستا. 🦅@andresiniesta8 pic.twitter.com/tUQqbqQ10n…

MJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des joueurs du PSG présentent la Ligue des champions à Roland-Garros
    Des joueurs du PSG présentent la Ligue des champions à Roland-Garros
    information fournie par So Foot 01.06.2026 18:13 

    Un kilomètre, c’est ce qui sépare le Parc de Roland-Garros, alors pourquoi ne pas recevoir une énième salve d’applaudissement. Après la défaite de Diane Parry, pas aussi magique que son nom, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola sont ... Lire la suite

  • Les Bleuets filent en demi-finales de l’Euro U17
    Les Bleuets filent en demi-finales de l’Euro U17
    information fournie par So Foot 01.06.2026 18:10 

    Une demi-finale contre la Belgique, que de bons souvenirs… Ce lundi, les Bleuets ont géré leurs affaires sérieusement. Une manita propre, nette et sans bavure face au Monténégro (5-0) pour clôturer ce groupe B , et voilà les joueurs de José Alcocer qualifiés pour ... Lire la suite

  • Les antisèches de Safonov face à Arsenal
    Les antisèches de Safonov face à Arsenal
    information fournie par So Foot 01.06.2026 18:02 

    Un mot dans le carnet de correspondance suffira. Incapables de prendre le dessus sur l’autre dans le temps réglementaire puis en prolongation, le PSG et Arsenal se sont départagés dans la tragique – ou l’heureuse, c’est selon – séance de tirs au but ce samedi soir ... Lire la suite

  • Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez le 28 mai 2026 à Nice ( AFP / Frederic Dides )
    Ligue des champions: exécutif et autorités défendent leur dispositif de sécurité
    information fournie par AFP 01.06.2026 17:57 

    L'exécutif et les autorités policières et judiciaires ont défendu lundi le dispositif de sécurité massif mis en place pour la finale de la Ligue des champions, insistant sur leur réactivité pour mettre un terme aux exactions. "Moi, je suis ministre de l'Intérieur, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank