Pour Joshua Kimmich, le PSG était un adversaire plus compliqué qu'Arsenal
Le goût amer de la défaite.
Ce mercredi soir, les Bavarois ont quitté l’Emirates avec un 3-1 dans les valises après avoir plié face aux coups de pied arrêtés d’Arsenal. Premier but sur corner, deux entrants qui finissent le boulot, et un Bayern à l’image de son plus grand gardien, perdu. Oui, ce match a compté. Mais pour Joshua Kimmich, pas autant que celui au Parc des Princes remporté plus tôt ce mois-ci.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
