"Gauche des allocs" : Fabien Roussel "assume totalement" ses propos

"Il y a ceux qui défendent le droit à la paresse, il y a ceux qui défendent le RSA à 1.000 euros... Je défends, moi, l'idée qu'on doit garantir à tous un vrai emploi", a tranché le communiste.

Fabien Roussel à Brétigny-sur-Orge, le 10 septembre 2022. ( AFP / THOMAS SAMSON )

"J'assume totalement". Après ses propos qui ont enflammé la coalition de gauche et entraîné des accusations de droitisation, le secrétaire nationale ud PCF, Fabien Roussel, est resté droit dans ses bottes, mercredi 14 septembre.

"Le chômage tue, a tranché le communiste sur franceinfo . Le chômage tue. Il bousille des vies. Les allocations, le chômage, le système capitaliste entretient un système qui repose sur du chômage, des revenus de substitution, qui permet de faire pression sur le travail, sur les conditions de travail et sur les salaires."

"L'ambition que nous devons avoir pour le pays est de garantir à chacun de trouver sa place dans la société, de redonner du sens au travail et de garantir à chacun un travail , une formation, un salaire, a-t-il développé. Quand je dis travail, c'est un emploi. Parce que un emploi, c'est des garanties, c'est un cadre, c'est un salaire."

"Différences de vues"

Interrogé sur les critiques venues de la Nupes suites à ses propos, Fabien Roussel a estimé que ça montrait les "différences de vues" au sein de la coalition.

"Il y a ceux qui défendent le droit à la paresse, il y a ceux qui défendent le RSA à 1.000 euros... Je défends, moi, l'idée qu'on doit garantir à tous un vrai emploi, (...) les moyens financiers de la mettre en place. Bien sûr qu'avant d'y parvenir nous avons besoin de ce filet de protection sociale , (...) nous ne devons surtout pas détricoter ce système d'assurance chômage qui existe."

Vendredi, Fabien Roussel avait estimé que "la gauche doit défendre le travail et le salaire et ne pas être la gauche des allocations, minimas sociaux et revenus de substitution". "Je ne suis pas pour une France du RSA et du chômage", a-t-il insisté.