Pour Enzo Maresca, Sterling et Disasi n'ont pas le droit de se plaindre
Punis mais bien nourris.
Après plusieurs semaines d’interrogation autour de potentiels départs au mercato, Chelsea se retrouve épinglé par la PFA – le syndicat des footballeurs professionnels en Angleterre et au pays de Galles – pour avoir mis Raheem Sterling et Axel Disasi sur la touche . Les deux joueurs, exclus du groupe, doivent désormais s’entraîner en solo la nuit sous les projecteurs de Cobham… mais avec un toit et un salaire confortable.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer