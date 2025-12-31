Ce supporter de la RD Congo reste immobile pendant 90 minutes
Il volerait presque la vedette à Gaël Kakuta.
À la CAN 2025, certains chantent, hurlent, d’autres exultent. Michel Kuka Mboladinga, lui, reste debout, parfaitement immobile pendant 90 minutes. Depuis le début de la phase de groupes, ce supporter de la RD Congo est devenu en tribune une attraction à lui tout seul. …
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
